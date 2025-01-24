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الجمعة 24 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صلاح عبدالله يحتفل بعيد ميلاده بكلمات ساخرة

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
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يحتفل اليوم الفنان صلاح عبدالله بعيد ميلاده، وسط تهنئة كل زملائه في الوسط الفني، في حالة من الحب له بشكل كبير.

ونشر الفنان صلاح عبدالله على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رسالة بكلمات ساخرة بمناسبة عيد ميلاده.

منشور الفنان صلاح عبدالله 

وجاءت رسالة الفنان صلاح عبدالله "في نفس اليوم من كل عام بكتبلكوا نفس الكلام
ياسلام يا صاصا ياسلام … على تخاريفك التمام
ربنا يخليكوا ليا ويرزقني بـِ  ‫#حُسن_الختام‬".

تفاعل الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا بشكل كبير، وقدموا التهنئة له بمناسبة عيد ميلاده، وأشادوا بكلمات رسالته.

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