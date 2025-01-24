ادراج جراحات المخ والأعصاب ضمن مبادرة قوائم الانتظار في دمياط

قال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط انه تم ادراج جراحة المخ والاعصاب لأول مرة بقطاع العلاجي بمستشفي العام ضمن مبادرة قوائم الانتظار وإجراء ٥ عمليات بأول اسبوع بناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة و السكان، وتوجيهات و متابعة الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط.

و تحت اشراف الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط و الدكتور احمد خليل وكيل مديرية الصحة و الدكتورة دعاء المحلاوي مسئول مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بمديرية الصحة و الدكتور محمد اللبان مدير مستشفى دمياط العام، ولأول مرة في قطاع العلاجى بمحافظة دمياط .

تم ادراج جراحات المخ و الاعصاب بمستشفى دمياط العام ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار ، حيث يتم اجراء جميع الجراحات للمرضى خلال اقل فترة ممكنة و بدون تحمل المريض لاى تكاليف .

و خلال الاسبوع الاول فقط تم اجراء خمسة جراحات المخ و الاعصاب بمستشفى دمياط العام .

حققت مديرية الصحة في دمياط المركز الأول في مكافحة العدوى وتدرب ٩٠٪؜ من العاملين خلال عام ٢٠٢٤ بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتحت إشراف الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط.

حققت إدارة مكافحة العدوى بمحافظة دمياط بقيادة الدكتور احمد رجب مدير ادارة مكافحة العدوى إنجازات متميزة خلال عام ٢٠٢٤

حيث حصلت ادارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بدمياط على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تقييم إدارات مكافحة العدوى على مستوى الجمهورية ، كما حصلت مستشفى دمياط العام على المركز الأول في تطبيق برنامج مكافحة مقاومة الميكروبات. وتم ترشيح مستشفى دمياط العام للاعتماد الدولي من الهيئة الخاصة بمكافحة المكيروبات BSAC ضمن خمسة مستشفيات فقط على مستوى الجمهورية. كما شاركت الإدارة في تحديث الدليل القومي لمكافحة العدوى، ونفذت برامج تدريبية مكثفة استهدفت أكثر من ٩٠٪؜ من العاملين في القطاع الصحي.