الشرطة السعودية تستدعي عبدالمجيد عبدالله وأنغام للتحقيق في مخالفة لوائح الذوق العام

فتحت الشرطة السعودية تحقيقًا، في واقعة تقبيل الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله للفنانة المصرية أنغام خلال حفل "Joy Awards" الأخير، حيث قررت استدعاء النجمين للتحقيق معهما بشأن مخالفتهما للوائح الذوق العام المعمول بها في المملكة.

وكان مقطع فيديو قد انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الفنان عبدالمجيد عبدالله وهو يحاول تقبيل الفنانة أنغام بعفوية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا بين رواد تلك المنصات، وتصدر المقطع قائمة المواضيع الأكثر تداولاً.

وعقب الضجة التي أثارها الفيديو، أصدرت صفحة الأمن العام التابعة لشرطة المملكة العربية السعودية بيانًا رسميًا عبر حسابها على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، أكدت فيه استدعاء الفنانين للتحقيق.

وجاء في البيان الصادر عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: "إشارة إلى ما يتم تداوله من محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام لشخصين في فعالية بمدينة الرياض، فإنه جار استدعاؤهما وتطبيق اللائحة بحقهما، واستكمال الإجراءات النظامية".