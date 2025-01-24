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الجمعة 24 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات النسف والتفجير بالبلدات الحدودية في جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت عمليات النسف والتفجيرات في البلدات الحدودية بجنوب لبنان، وآخرها في بلدتي حولا وكفركلا، حيث نفذت عمليتي نسف لما تبقى من منازل فيها.

كما أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على المنازل في بلدتي مارون ويارون، في القطاع الأوسط، من الجنوب اللبناني.

وأحرق جيش الاحتلال، "النادي الحسيني" في بلدة يارون في قضاء بنت جبيل. وسبق ذلك توغل دبابتي "ميركافا" عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس؛ تزامنا مع إطلاق رشقات رشاشة في المكان قبل أن تنسحبا باتجاه الجهة الجنوبية للبلدة.

لبنان قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان