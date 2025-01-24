الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات النسف والتفجير بالبلدات الحدودية في جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت عمليات النسف والتفجيرات في البلدات الحدودية بجنوب لبنان، وآخرها في بلدتي حولا وكفركلا، حيث نفذت عمليتي نسف لما تبقى من منازل فيها.

كما أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على المنازل في بلدتي مارون ويارون، في القطاع الأوسط، من الجنوب اللبناني.

وأحرق جيش الاحتلال، "النادي الحسيني" في بلدة يارون في قضاء بنت جبيل. وسبق ذلك توغل دبابتي "ميركافا" عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس؛ تزامنا مع إطلاق رشقات رشاشة في المكان قبل أن تنسحبا باتجاه الجهة الجنوبية للبلدة.