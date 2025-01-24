حمدي فتحي يقود الوكرة لاستعادة الانتصارات بالدوري القطري بتخطي العربي

قاد النجم المصري حمدي فتحي فريقه الوكرة لاستعادة الانتصارات في الدوري الفطري، بعد الفوز على العربي بنتيجة 4-3.

استضاف فريق الوكرة، مساء اليوم الجمعة، نظيره العربي على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري القطري.

مشاركة حمدي فتحي في فوز الوكرة على العربي

شارك حمدي فتحي أساسيًا مع الوكرة ضد العربي، وقدم أداء جيدًا، ليسهم في فوز النواخذة في مباراة صعبة شهدت تسجيل 7 أهداف.

لم يسجل أو يصنع حمدي فتحي أي أهداف في اللقاء، لكنه سدد على مرمى العربي، وقدم تمريرات صحيحة بنسبة تتخطي 88%.

تقدم جيلسون دالا لفريق الوكرة بهدف مبكر في الدقيقة السادسة، وبعد مرور 3 دقائق فقط أضاف التونسي عيسي العيدوني الهدف الثاني.

قلص الإيطالي ماركو فيراتي الفارق لصالح العربي بهدف في الدقيقة 16، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق حمدي فتحي بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، عزز صهيب جنان تقدم الوكرة بهدف في الدقيقة 50، قبل أن يحرز ريكاردو جوميس رابع الأهداف في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وسجل رودري سانشيز هدف العربي الثاني في الدقيقة 67، قبل يهز التونسي يوسف المساكني شباك الوكرة للمرة الثالثة في الدقيقة 74.

ولم يمر سوى دقيقتين على هدف العربي الثالث، ليحصل ماركو فيراتي على البطاقة الحمراء، بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

فوز الوكرة على العربي، استعاد به نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الدوري القطري منذ فترة طويلة.

بذلك، شارك حمدي فتحي في 13 مباراة مع الوكرة في الدوري القطري، صنع خلالها هدفًا ولم يسجل أي أهداف حتى الآن.

بتلك النتيجة، رفع الوكرة رصيده إلى 17 نقطة، ارتقى بها إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما تجمد رصيد العربي عند 13 نقطة في المركز العاشر.