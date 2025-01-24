إسرائيل توافق على استلام الرهائن الأربعة المخطط الإفراج عنهم غدا

أبلغت إسرائيل الوسطاء أن قائمة الرهائن الأربعة التي نشرتها حماس، في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، تنتهك شروط اتفاق تبادل الأسري، الذي يتطلب من حماس الإفراج عن جميع المدنيات الأحياء قبل الإفراج عن المجندات، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

وأبلغت حماس الوسطاء أنها لا تزال ملتزمة بالاتفاق وأن هناك ببساطة تعقيدات فنية أدت إلى ما زعمته إسرائيل بأنه انتهاك، حيث أن أربيل يهود، وهي واحدة من آخر الرهائن المدنيين الذين يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة، تحتجزها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وليس حماس.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشاورات مع قادة الأمن وقرر في النهاية المضي قدما في استلام الرهائن الأربعة من حماس. وقرر المشاركون في الاجتماع أنه بينما انتهكت حماس الاتفاق، فإن الانتهاك لم يكن خطيرا بما يكفي لتفجير الصفقة بأكملها.

ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل سترد بخطوات خاصة بها تنتهك شروط الاتفاق. ومن المقرر أن تبدأ إسرائيل في السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة غدا.

ولم يتم إخطار عائلات الرهائن الأربعة رسميا من قبل الحكومة بإطلاق سراح أحبائهم غدا.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن تتم هذه الإخطارات قريبا.

ومن المقرر أن تنشر إسرائيل في وقت لاحق من هذا المساء قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم غدا.