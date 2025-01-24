كلية اللاهوت الأسقفية تختتم ورشة كتابة السِّيَر المسيحية بمصر

اختتمت كلية اللاهوت الأسقفية اليوم ورشة "لكيفية كتابة السِّيَر المسيحية في مصر"، بالتعاون مع "DACB" بجامعة بوسطن، بحضور رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والمهندس شادي منير عميد الكلية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وأعرب رئيس الأساقفة عن بالغ امتنانهُ لكلية اللاهوت على تفانيها وجهودها المخلصة في دعم الطلاب، وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من تعزيز دورهم في خدمة الكنيسة والمجتمع. كما أثنى على الدور المميز الذي قامت به الدكتورة ميشيل سيج المدير التنفيذي لقاموس السِّيَر الذاتية للمسيحيين بمصر وإفريقيا، بجامعة بوسطن، مشيدًا بخدمتها المستمرة وعطائها الكبير في مجال التعليم.

استمرت الورشة لمدة خمسة أيام لتدريب الطلاب على كتابة السِّيَر الذاتية للشخصيات المؤثرة في الكنيسة بمصر، حيث انها ركزت على كيفية جمع المعلومات بدقة وصياغتها بأسلوب علمي يبرز الجوانب الروحية والتاريخية لتلك الشخصيات.

هدفت الورشة الي تعزيز مهارات الطلاب في الكتابة الأكاديمية، مع التركيز على السِّيَر الذاتية، مما يساهم في توثيق تاريخ الكنيسة بمصر وإبراز الشخصيات المؤثرة التي كان لها دور عظيم في نشر الإيمان ودعم المجتمعات.