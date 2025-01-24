محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

توج النجم المصري محمد صلاح، اليوم الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في ناديه ليفربول الإنجليزي عن شهر ديسمبر الماضي.

أعلن نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، عن فوز محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في النادي.

قدم صلاح مستويات رائعة مع ليفربول في شهر ديسمبر 2024، وأسهم بعدد كبير من الأهداف سواء بالتسجيل أو الصناعة، ما أسهم في حفاظ الريدز على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

شارك صلاح في 21 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 13 آخرين.

للمرة الرابعة هذا الموسم يحصد محمد صلاح جائزة لاعب الشهر في ليفربول

حصد الفرعون المصري جائزة لاعب الشهر في نادي ليفربول، وذلك للمرة الرابعة هذا الموسم، بعد أشهر أغسطس، أكتوبر، نوفمبر، ليهيمن على الجائزة، التي تنضم إلى خزانة جوائزه الفردية العديدة.

يستعد محمد صلاح رفقة ليفربول لمواجهة إبسويتش تاون، غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.