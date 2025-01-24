غدا.. إطلاق النسخة العربية لـ "لانا تكتشف تاريخ سيوة"

الجمعة 24/يناير/2025 - 08:00 م

بالتزامن مع انطلاق الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي انطلقت فعالياته أمس الخميس بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، يبدأ صالون "صفصافة" للكتاب أولى فعالياته المصاحبة للمعرض بإطلاق النسخة العربية لرواية "لانا تكتشف تاريخ سيوة"، للكاتبة الفرنسية بسكال بيلامي، والتي ترجمتها إلى العربية بسنت عادل؛ وذلك في السادسة والنصف مساء الغد السبت بمقر الدار بوسط القاهرة.



تحكي الرواية عن الطفلة لانا التي تستقل بصحبة جدتها الطائرة من مطار نانت بفرنسا لتمضي إجازتها بمصر حيث يقيم جدها وجدتها منذ سنوات طويلة في واحة سيوة، الواقعة في الصحراء غرب النيل. هناك، تمضي الطفلة وقتها بين قراءة الكتب الموجودة بمكتبة جدها وزيارة الأماكن التاريخية. من خلال تلك الزيارات سوف تتعرف على الأحداث التاريخية التي جرت في هذا المكان على مر السنين؛ بينما تدون لانا كل المعلومات التي تعرفها لتكتب بحثا تقدمه لمدرس مادة التاريخ بالمدرسة.

يذكر أن بسكال بيلامي هي كاتبة فرنسية نشأت في لاروشيل، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في مجال الروبوتات، وبعيدا عن كتابة الأدب، تعمل في المجال الصناعي.