الشوط الأول.. منتخب مصر يتقدم علي سلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد

تقدم منتخب مصر لكرة اليد علي نظيره منتخب سلوفينيا بنتيجة 16/14 في الشوط الاول من اللقاء الذي يجمع المنتخبين حاليا ، في الجولة الثانية من الدور الرئيسي ببطولة العالم 2025، والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ظهر التركيز الشديد علي نجوم منتخبنا خلال الشوط الاول وقدم اللاعبين عرض جيد ، وهناك اصرار كبير علي اقتناص الفوز ووضع قدم بقوة في دور الثمانية واستمرار المنافسة بقوة من اجل التأهل.

واستمر غياب أحمد هشام دودو وبلال مسعود عن قائمة المنتخب الوطني امام سلوفينيا، وبذلك يخوض المنتخب لقاء اليوم بنفس قائمة مواجهة أيسلندا السابقة في الجولة الأولى من الدور الرئيسي.

وجاءت قائمة المباراة كالتالي:

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

ياسر سيف (الأهلي)

محمد طارق (الزمالك).