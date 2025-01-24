ظهور مرموش الأول.. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي والقناة الناقلة

يستعد النجم المصري عمر مرموش لظهوره الأول مع فريقه الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما انتقل إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقع مرموش على عقود انتقاله إلى مانشستر سيتي لمدة 4 سنوات ونصف، في صفقة قدرت بـ80 مليون يورو، 75 منها كقيمة أساسية و5 ملايين كحوافز ومتغيرات إضافية.

خاض عمر مرموش أول تدريب له مع مان سيتي، أمس الخميس، وظهر بصورة جيدة، استعدادًا لمواجهة تشيلسي في قمة الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يرتدي مرموش القميص رقم 7 مع السيتي، وهو نفس رقم قميصه مع آينتراخت فرانكفورت ناديه السابق، ليصبح المهاجم المصري ثالث صفقات السماوي في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بعد المدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف من لانس الفرنسي، والشاب فيتور ريس من بالميراس البرازيلي.

بذلك، ينضم عمر مرموش إلى السيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، أحد أفضل المدربين حول العالم وعبر التاريخ، والذي بدوره أدلى بتصريحات إيجابية عن مرموش خلال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، مؤكدًا أنه يمتلك جودة في الثلث الأخير من الملعب.

قدم مرموش أداء استثنائيًا مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، حيث سجل 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات.

أفادت تقارير صحفية بأن عمر مرموش يتقاضى راتبًا سنويًا مع مانشستر سيتي بعد الضرائب يقدر بـ10 ملايين يورو، ليحصل على 5 أضعاف ما كان يتقاضاه مع ناديه السابق.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي، التي تقام غدًا السبت الموافق 25 يناير 2025، والتي تشهد ظهور مرموش الأول مع السيتيزنز.

يستضيف فريق مانشستر سيتي بقيادة مرموش، نظيره تشيلسي على ملعب الاتحاد، في مواجهة نارية تنطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يدير الحكم جون بروكس مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، التي ينتظرها الملايين حول العالم، بعد انضمام مرموش إلى كتيبة جوارديولا.

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي والقناة الناقلة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث ونقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي عبر قناة beIN Sports HD 1، ويعلق على اللقاء المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المرتبة الرابعة وفي رصيده 40 نقطة.