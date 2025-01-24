ماذا يقرأ محبو السينما؟.. كتب تفتح لك أبواب الفن السابع

السينما ليست مجرد شريط متحرك من الصور والمشاهد، بل هي فن ينبض بالإحساس والتفاعل الإنساني، فهل تتذكر حين قال أحمد السقا لمحمد هنيدي في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية": "الأوبرا إحساس يا خلف"؟، كذلك كل الفنون، ومنها السينما بكل تأكيد، تعتمد بشكل كلي على تفاعل وإحساس المتلقي لها.

لكن هذا التفاعل، وإن كان طبيعيًا وبدائيًا في كثير من الأحيان، يصبح أكثر عمقًا وإبداعًا عندما يقترن بالمعرفة، فكلما ازدادت القراءة والاطلاع، ليس فقط في تفاصيل الصناعة السينمائية، بل في الثقافة العامة والتجارب الإنسانية، ازدادت قدرة الفرد على رؤية هذه الأعمال بعيون مختلفة، وتحليلها بفكر واعٍ قادر على التقاط الأبعاد المخفية بين السطور والمشاهد.

وفي ظل انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب، تأتي هذه اللحظة كفرصة ذهبية لإثراء التجربة السينمائية، عبر الاطلاع على مجموعة من الكتب التي تغوص في أعماق هذا الفن الواسع، فمن خلال قراءة الكتب المتخصصة التي تتناول تاريخ السينما وأسرار صناعتها، بالإضافة إلى ترشيحات أبرز النقاد في المجال، يمكن أن يصبح حب السينما أكثر من مجرد مشاهدة، بل تجربة واعية تغذي العقل والقلب معًا، وتكشف أبعادًا جديدة لما نشاهده.

-كيف تشاهد فيلمًا سينمائيًا؟

يعد كتاب كيف تشاهد فيلمًا سينمائيًا للكاتب والناقد محمود عبد الشكور، الصادر عن دار نهضة مصر، من الكتاب المهمة لمحبي السينما، لأنه كُتب بأسلوب مبسط للغاية موجهًا للمشاهد العادي وليس المتخصصين.

الكتاب يوضح أدوار المخرج والمؤلف ومدير التصوير، ودور الإضاءة والديكور في التأثير على انفعالات المتلقي أمام الشاشة، كما أن الكتاب يضم الكثير والكثير من النماذج والصور التي تشرح حركة الكاميرا وحركة الممثلين في الكادر والضوء والظلال، وكيف يشاهد الناقد فيلمًا سينمائيًا؟، كما يضم ترشيحًا لـ30 كتابًا في السينما.

-أنقذ القطة

في كتاب "أنقذ القطة" الذي ألفه بليك سنايدر، وترجمة غادة عبد العال، عن دار الكرمة، واحد من أهم المراجع في كتابة السيناريو، ويتضمن الطرق لإنشاء النص السينمائي وتطويره، مع مجموعة من الأدوات العملية والنماذج التطبيقية، وتنظيم عملية الكتابة في مختلف مراحلها، وكيفية العودة إلى المسار الصحيح بإجراء بعض الاختبارات على النص السينمائي، وقوانين كتابة السيناريو، وكيفية تسويقيه.

-يوميات فيلم القاهرة 30

يعتبر كتاب يوميات فيلم القاهرة 30 للناقد والمخرج هاشم النحاس، الصادر عن الهيئة العامة المصرية للكتاب، كتًابا متفردًا، فهو ينقل يوميات فيلم القاهرة 30 للمخرج صلاح أبو سيف عن قصة نجيب محفوظ.

الكتاب يتكون من 4 فصول أو مراحل، المرحلة الأولى توضح مرحلة الإعداد والتخطيط، والنقاشات التي جرت وصولًا إلى وضع الخطة التي يسير عليها الفيلم، والمرحلة الثانية وهي مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي لما تم الاتفاق عليه، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة المونتاج والمكساج، أما المرحلة الرابعة فهي بعد انتهاء الفيلم وتتضمن بعض التعليقات والآراء التي شاهدها في العرض الخاص للفيلم.

-عصر نادي السينما

لا تنبع أهمية كتاب عصر نادي السينما للناقد أمير العمري، الصادر عن الهيئة العامة المصرية للكتاب من تناوله مرحلة مهمة ساهمت بشكل كبير في تشكيل الوعي الثقافي والسينمائي، في قلب حراك اجتماعي كبير عقب نكسة 1967 فقط، لكن الكتاب يتوقف أمام عدد من الظواهر السينمائية والأفلام والشخصيات السينمائية المرموقة التي عرض النادي لها، وناقشوا أساليبهم واتجاهاتهم السينمائية في الأفلام. كما يرصد المشكلات التي واجهت تجربة نادي السينما.

-عين الكاميرا

يضم كتاب عين الكاميرا من تأليف وليم روثمان، ترجمة محسن ويفي، وصادر عن المركز القومي للترجمة، مقالات في تاريخ السينما وجمالياتها، الكتاب يقدم قراءات لأفلام من العشرينيات حتى الستينيات، ولكن ليس هدفه التأريخ بقدر الغوص في جماليات الأفلام وتقديم قراءة لها ولمخرجيها والكشف عن لغتها الخاصة، وكيف ساهمت في تطوير السينما؟.

-تقنيات مونتاج السينما والفيديو

ربما يكون كتاب تقنيات مونتاج السينما والفيديو، تأليف كين دانسايجر، وترجمة أحمد يوسف، الصادر عن المركز القومي للترجمة، من الكتب المتخصصة في فن المونتاج، سواء في السينما والتليفزيون، فيقدم القواعد الأساسية في المونتاج وأساليبه، وكذلك كيف تطورت فكرة المونتاج من خلال سينمائيين كان يجب عليهم تقديم إجابات عن مشكلات السرد، وكيف يحكون قصتهم؟، كما يتناول الكتاب كيف يؤثر المونتاج في المتلقي وماذا يريد الفنان السينمائي من استخدام تلك الجماليات.

-مخرجون واتجاهات

هذا ليس كتاب واحد لكنه 5 كتب قدمها الناقد سمير فريد، وصدرت عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، كل كتب منها تناول أهم مخرجي أحد المناطق الجغرافية في العالم، واتجاهات في هذه الأفلام.

الكتاب عبارة عن مقالات تحليلية للناقد يكشف من جوانب متعددة من هذه الأفلام، ما يساهم في رفع وعي القاري عند مشاهدتها أو إعادة مشاهدتها مرة أخرى.

-مسرحيات عالمية

هنا ليس ترشيح لكتاب واحد ولكن لأغلب المسرحيات العالمية واليونانية القديمة، فدون قراءتها يفقد المحب أو المتخصص في السينما الكثير من فهم الدراما وكيفية صناعة الحبكات والعقد والصراع.

ترشيحات النقاد

-عصام زكريا:

1- هتشكوك/ تروفو.. فرانسو تروفو.. ترجمة محمود علي.. قصور الثقافة

2- موسوعة تاريح السينما في مصر.. أحمد الحضري.. هيئة الكتاب

3-فن الفرجة على الأفلام.. جوزيف أم بوجز.. ترجمة وداد عبد الله.. هيئة الكتاب

4- فن الإخراج السينمائي.. سيدني لوميت.. ترجمة أحمد يوسف.. المركز القومي للترجمة

عصام زكريا

-محمود عبد الشكور:

1-"عاطف الطيب.. رائد الواقعية المصرية المباشرة".. هاشم النحاس.. المجلس الأعلى للثقافة

2-فن الإخراج السينمائي.. سيدني لوميت.. ترجمة أحمد يوسف.. المركز القومي للترجمة

3-حرفيات الإخراج السينمائي.. علي بدرخان.. هيئة قصور الثقافة

4-سحر الألوان في الصورة السينمائية.. سعيد شيمي.. هيئة قصور الثقافة

5-يسري نصر الله.. حكايات ترغب في احتضان العالم.. أحمد عزت عامر.. دار ريشة

محمود عبد الشكور

-أحمد شوقي:

1-أفلام ومناهج.. بيل نيكولز.. ترجمة حسين بيومي.. المركز القومي للترجمة

2-فن الفرجة على الأفلام.. جوزيف أم بوجز.. ترجمة وداد عبد الله.. هيئة الكتاب

3-الواقعية الجديدة في السينما المصرية.. سمير فريد.. هيئة الكتاب

4-أفلام مشاهدة بدقة.. مارلين فيب.. ترجمة محمد هاشم عبد السلام.. المركز القومي للترجمة

5-هتشكوك/ تروفو.. فرانسو تروفو.. ترجمة محمود علي.. قصور الثقافة

أحمد شوقي

-دكتور نادر رفاعي:

1-مرايا السينما.. سلمى مبارك.. دار المرايا

2- المرجع الشامل في التليفزيون.. جوناثان بجنيل وجيرمي أورليبار.. ترجمة عبدالحكم أحمد الخزامي.. دار الفجر

3-"قهقهة فوق النيل.. اقتباس الكوميديا في السينما" وليد الخشاب.. دار المرايا

4- مقدمة في ضبط المصطلح السينمائي في اللغة العربية.. دكتور ناجي فوزي.. هيئة الكتاب

5- لعبة السيناريو.. دكتور ثناء هاشم.. منشورات نمو

دكتور نادر رفاعي

-رامي المتولي:

1-كيف تقرأ فيلمًا.. جيمس موناكو.. ترجمة أحمد يوسف.. المركز القومي للترجمة

2-"توفيق الدقن.. العبقري المظلوم حيًا وميتًا".. رشدي الدقن.. دار ريشة

3-تشريح الأفلام..برنارد ف ديك.. ترجمة مصطفى محرم.. المركز القومي للترجمة

4-موسوعة تاريح السينما في مصر.. أحمد الحضري.. هيئة الكتاب

5- مقدمة في ضبط المصطلح السينمائي في اللغة العربية.. دكتور ناجي فوزي.. هيئة الكتاب

رامي المتولي

-محمد طارق:

1-أفلام ومناهج.. بيل نيكولز.. ترجمة حسين بيومي.. المركز القومي للترجمة

2-فن الفرجة على الأفلام.. جوزيف أم بوجز.. ترجمة وداد عبد الله.. هيئة الكتاب

3-القصة.. روبرت مكي.. ترجمة حسين عيد.. المركز القومي للترجمة

4-أنا فيلليني.. ش. شاندلر.. ترجمة عارف حديفة.. دار المدى

5-مذكرات ديفيد لينش.. كريس رودلي.. ترجمة عبد الله ميرزا.. سلسلة الفن السابع عن مؤسسة السينما بدمشق

محمد طارق

-أندرو محسن:

1-دليل السيناريست.. كريستوفر فوغلر.. ترجمة زياد خاشوق.. سلسلة الفن السابع عن مؤسسة السينما بدمشق

2-اللغة السينمائية.. مارسيل مارتن.. ترجمة سعد مكاوي.. دار أقلام عربية

3-"فهم دراسات الأفلام.. من هتشوك إلى تارانتينو".. وان بكلاند.. ترجمة محمد منير الأصبحي.. سلسلة الفن السابع عن مؤسسة السينما بدمشق

4-أنقذ القطة.. بليك سنايدر.. ترجمة غادة عبد العال.. دار الكرمة

5- هيتشكوك/ تروفو.. فرانسو تروفو.. ترجمة محمود علي.. قصور الثقافة

أندرو محسن

-خالد عبدالعزيز:

1-فن الفرجة على الأفلام.. جوزيف أم بوجز.. ترجمة وداد عبد الله.. هيئة الكتاب

2-الواقعية الجديدة في السينما المصرية.. سمير فريد.. هيئة الكتاب

3-النحت في الزمن.. آندريه تاركوفسكي.. ترجمة أمين صالح.. دار ميريت

4- يوميات فيلم القاهرة 30.. هاشم النحاس… هيئة الكتاب

5- السينما بين الواقع والخيال.. أمير العمري.. دائرة الثقافة بالشارقة