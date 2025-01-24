نجاة مرابي تشارك في معرض القاهرة الدولي بكتاب الأمن الفكري العربي

تشارك الدبلوماسية المغربية الدكتورة نجاة مرابي في فعاليات النسخة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تعرض أحدث إصداراتها بعنوان "الأمن الفكري العربي - اتجاهات النخب السياسية والإعلامية ودور المواقع الصحفية".

يهدف الكتاب إلى دراسة وتحليل دور النخب السياسية والإعلامية والمواقع الصحفية في تعزيز الأمن الفكري ومواجهة مخاطر التطرف والإرهاب في المنطقة العربية، بالإضافة إلى استعراض استراتيجيات توعية الجمهور بخطر الفكر المتطرف.

كما يبرز أهمية التعاون مع الهيئات الإعلامية العربية لمتابعة هذه القضايا الحيوية.

وأعربت الدكتورة نجاة مرابي عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي الكبير، مشيدة بجهود الدولة المصرية في تنظيم نسخة متميزة من المعرض.

وأكدت أن معارض الكتاب تمثل جسوراً للتواصل الثقافي وتعزيز التعاون بين الشعوب والدول.

كما أثنت مرابي على اهتمام مصر بدعم الحركة الثقافية والنشر، مؤكدة أن المعرض يعد منصة فريدة للحوار الثقافي وتعزيز القيم الفكرية.