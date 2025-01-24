ناهد السباعي: جدي فريد شوقي كان شخصية قوية واتربيت في المسرح

وجهت الفنانة ناهد السباعي رساله إلى جدها الفنان القدير فريد شوقي، وكشفت أنه كان شخصية قوية، وفنان يملك حضورا كبيرا على الشاشة، ويعد مدرسة فنية في كل أعمالة وكل مراحله العمرية.

وقالت الفنانة ناهد السباعي خلال استضافتها في بودكاست "كلام عائلي" تقديم الفنان صدقي صخر، أن انتمائها إلي عائلة فنية سهل عليها المشوار الفني، خاصةً أنها كانت ترتاد المسرح منذ صغرها في العروض المسرحية للفنان القدير فريد شوقي.



واختتمت أنها تحافظ على الالتزام في كل شيئ في العمل، لأنها تشعر بالمسؤولية تجاه إسم وقيمة عائلتها الفنية، بكل ما فيها من رموز.