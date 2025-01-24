إسرائيل: قائمة الرهائن المقرر أن تفرج عنهم حماس غدا تخالف اتفاق تبادل الأسرى

زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان اليوم الجمعة، إن قائمة أسماء الرهائن الأربعة التي نشرتها حماس واللذين سيتم الإفراج عنهم، يوم غد السبت، لا تتوافق مع اتفاق تبادل الأسري، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وكجزء من صفقة الرهائن، تم الاتفاق على أن الرهائن الأربعة المقرر الإفراج عنهم، يوم غد السبت، هم ثلاثة جنود ومدني واحد.

ومن المقرر أن يشهد الاتفاق إطلاق سراح 33 رهينة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح أسري فلسطينيين ودخول مساعدات إنسانية وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق في غزة.

ومن المفترض أيضا أن تعلن حماس عن قائمة بوضع الرهائن الـ 26 الباقين المحتجزين في غزة والمدرجين في قائمة الإفراج للمرحلة الأولى من الاتفاق.