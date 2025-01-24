الكشف علي 2500 مواطن ضمن قافلة طبية مجانية في الغربية

نظمت الإدارة الصحية بمركز ومدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية بالتعاون مع حزب مستقبل وطن قافلة كبيرة كبري لتوقيع الكشف علي المواطنين وصرف العلاج بالمجان لأهالي مجالس قروية سنباط وشرشابة وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء في جميع التخصصات.

وأكدت الدكتورة زينب عميرة مدير الإدارة الصحية، أن القافلة الطبية تعد أحد أكبر القوافل التي تم تنفيذها داخل المركز والمدينة والتي يتم خلالها توقيع الكشف للطبي وإجراء كافة التحاليل الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة كالسكر ووظائف الكلي والكبد والكوليسترول والدهون جميعهم بالمجان، وكذلك صرف العلاج اللازم.

وقالت انه تم توقيع الكشف علي 2500 مواطن

وأوضح الدكتور أحمد خير الدين استشاري الكلي وأمين الحزب بالمدينة، أن القافلة بدأت في إستقبال الأهالي لتوقيع الكشف عليهم والتحاليل بعد صلاة الجمعة مباشرة، مشيراً إلي أن الأطباء في أكثر من 15 تخصص يشاركون جميعهم للكشف علي أهالي القرية والقري المجاورة بالمجان ودون تحمل أي تكاليف مالية.