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الجمعة 24 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الكشف علي 2500 مواطن ضمن قافلة طبية مجانية في الغربية

جانب من القافلة
جانب من القافلة
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نظمت الإدارة الصحية بمركز ومدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية بالتعاون مع حزب مستقبل وطن قافلة كبيرة كبري لتوقيع الكشف علي المواطنين وصرف العلاج بالمجان لأهالي مجالس قروية سنباط وشرشابة وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء في جميع التخصصات.

وأكدت الدكتورة زينب عميرة مدير الإدارة الصحية، أن القافلة الطبية تعد أحد أكبر القوافل التي تم تنفيذها داخل المركز والمدينة والتي يتم خلالها توقيع الكشف للطبي وإجراء كافة التحاليل الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة كالسكر ووظائف الكلي والكبد والكوليسترول والدهون جميعهم بالمجان، وكذلك صرف العلاج اللازم.

وقالت انه تم توقيع الكشف علي 2500 مواطن

وأوضح الدكتور أحمد خير الدين استشاري الكلي وأمين الحزب بالمدينة، أن القافلة بدأت في إستقبال الأهالي لتوقيع الكشف عليهم والتحاليل بعد صلاة الجمعة مباشرة، مشيراً إلي أن الأطباء في أكثر من 15 تخصص يشاركون جميعهم للكشف علي أهالي القرية والقري المجاورة بالمجان ودون تحمل أي تكاليف مالية.

الامراض المزمنة الإدارة الصحية القافلة الطبية صرف العلاج بالمجان