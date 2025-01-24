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الجمعة 24 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جروس يصعد مدافع الزمالك 2005 للفريق الأول

مران الزمالك
مران الزمالك
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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس بتصعيد هشام فؤاد مدافع فريق الشباب مواليد 2005 بالنادي، للتدريب مع الفريق الأول خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.


يأتي ذلك في إطار سياسة الجهاز الفني بتصعيد العناصر المميزة من قطاع الناشئين بالنادي للتدريب مع الفريق الأول والاستعانة بهم في الفترة المقبلة.


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

جروس كريستيان جروس زمالك 2005 هشام فؤاد مران الزمالك