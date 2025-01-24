"مستقبل وطن" يوزع جهاز 150 عروسة و100 رحلة عمرة لأهالى الشرقية

في ثالث محطات زيارة الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن داخل محافظة الشرقية، شهدت قيادات الأمانة المركزية للحزب، احتفالية كبري حضرها نحو 10,000 مواطن، في قرية المعالي بمركز ومدينة منيا القمح، توزيع جهاز 150 عروسة، و100 رحلة عمرة، ضمن الجولات التنظيمية التي يعتزم الحزب القيام بها في مختلف المحافظات، لتقديم مبادرات خدمية وتنموية، استمرارًا لدور الحزب الخدمي والمجتمعي.

جاء ذلك بحضور كل من، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية، والمستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، بالإضافة إلى أمناء عدد من الأمانات النوعية وأعضاء الأمانة المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، والنائب محمد سليم، أمين الحزب بمحافظة الشرقية، ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة.

تأتي هذة الفاعليات تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية ، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم كافة سبل الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، وللمساهمة في إدخال البهجة والفرحة على قلوب العرائس وعائلاتهن.

علي هامش الحفل، شهدت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، توزيع 50 آلة زراعية لعدد من الفلاحين ضمن مبادرة "أيد بتزرع وايد بتساعد"، و200 ماكينة تصوير على أعلي مستوي تقني، و50 كرسيًا متحركًا لدعم ذوي الإعاقة، ضمن مبادرة "سواعد المستقبل".