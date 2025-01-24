بيراميدز يرفض عرض خيتافي الإسباني لضم إبراهيم عادل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن رفض نادي بيراميدز لعرض رسمي من نظيره خيتافي الإسباني لضم لاعبه الدولي إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أبدى خيتافي اهتمامًا كبيرًا بضم إبراهيم عادل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن بيراميدز تمسك بخدمات اللاعب حينذاك.

وعاد خيتافي ليجدد رغبته في التعاقد مع إبراهيم عادل خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعدما واصل اللاعب في تألقه مع بيراميدز ومنتخب مصر الأول والأولمبي.

عرض خيتافي لضم إبراهيم عادل من بيراميدز

ذكرت شبكة «ريليفو» الإسبانية، أن خيتافي قدم عرضًا رسميًا لنادي بيراميدز لاستعارة إبراهيم عادل حتى نهاية الموسم الحالي مقابل 150 ألف يورو.

تضمن العرض أيضًا بندًا يتيح لنادي خيتافي شراء إبراهيم عادل بشكل نهائي مقابل أكثر من 2.5 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما جاء في عرض خيتافي بندًا آخر ينص على حصول نادي بيراميدز على نسبة 40% من قيمة بيع اللاعب مستقبلًا لأي ناد آخر.

ورغم هذه التفاصيل، أكدت التقارير الإسبانية أن نادي بيراميدز رفض العرض بشكل قاطع، متمسكًا بخدمات إبراهيم عادل، الذي يعتبره السماوي أحد أفضل المواهب في مصر وأفريقيا.