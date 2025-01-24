غدا.. جنايات القاهرة تواصل محاكمه متهم بقتل شقيق خطيبته

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا السبت، محاكمة شاب متهم بقتل شقيق خطيبته شنقا أثناء دفاعه عن شقيقته في روض الفرج .

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة شاب حول رقبته آثار شنق.

بعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وخطيب شقيقته، وعند دفاع الضحية عن شقيقته، خنقه المتهم، وشنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وجارٍ عمل التحريات والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.