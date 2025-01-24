ads
الجمعة 24 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أهالى غزة يوجهون الشكر للرئيس السيسى والشعب المصري على دعمهم المستمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توجه سكان قطاع غزة، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولمصر حكومة وشعبا، لدعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني وسكان القطاع.

وحسب ماجاء بقناة “اكسترا نيوز”، قالت إحدى سكان القطاع: "شكرا جمهورية مصر العربية، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى لوقوفهم معنا".

بينما قالت أخرى: "اليوم ووسط موجات البرد الشديد وفي مواصي خان يونس، وضمن جهود جمهورية مصر العربية، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، جئنا اليوم بين خيام النازحين لنهديهم أغطية شتوية".

ووجه الأطفال من مخيمات النازحين في القطاع رسالة إلى مصر: "شكرا يا مصر".

البرد الشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصرى النازحين سكان قطاع غزة مخيمات النازحين