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الجمعة 24 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طاقم تحكيم من "النرويج" لإدارة مباراة مصر وسلوفينيا ببطولة العالم لليد

منتخب مصر
منتخب مصر
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قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد تعيين طاقم حكام من النرويج "لإدارة  مباراة  منتخب مصر أمام سلوفينيا   اليوم في ثاني  مباريات الدور الرئيسي والمباراة الخامسة  للفراعنة في بطولة العالم  ..

يشار إلى أن مباراة سلوفينيا شديدة الأهمية لفراعنة اليد ، خاصة بعد الخسارة من ايسلندا في المباراة الاولي للدور الرئيسي ، ويلعب منتخبنا الليلة للفوز وأي نتيجة غيره مخيبه للامال ..
يخوض منتخبنا آخر مواجهات الدور الرئيسي الأحد المقبل مع كاب فيردي..

كن منتخبنا قد نجح في الفوز في كل مباراته في الدور التمهيدي  وتصدر مجموعته بعد ثلاث انتصارات علي كل من : الأرجنتين والبحرين وكرواتيا صاحب الأرض والجمهور والتنظيم

طاقم تحكيم النرويج مصر و وسلوفينيا اللجنة المنظمة لبطولة العالم طاقم حكام من النرويج