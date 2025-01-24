5 غيابات عن قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة بلد الوليد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، غدًا السبت، ضيفًا على نظيره بلد الوليد على ملعب نويفو خوسيه زورييلا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد غياب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور للإيقاف، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة فالنسيا.

ويغيب الفرنسي إدواردو كامافينجا عن صفوف الملكي أمام بلد الوليد للإصابة، بجانب خيسوس فاييخو لنفس السبب، مع استمرار غياب داني كارفخال وإيدير ميليتاو لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي.

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يأتي بلد الوليد في المركز العشرين والأخير بـ15 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، جاكوبو رامون، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، راؤول أسينسيو، لورينزو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، لوكا مودريتش.

وفي الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو جوس، إندريك فيليبي، براهيم دياز.