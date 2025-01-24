وزيرا الشباب والشئون النيابية ومحافظ الشرقية يشهدون حفل تسليم 150 جهاز عرائس لفتيات يتيمات

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حفل تسليم 150 جهاز عرائس لفتيات يتيمات من أبناء محافظة الشرقية، وذلك في إطار المبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً، والتي ينظمها حزب مستقبل وطن.

نُظم الحفل بالتعاون بين محافظة الشرقية وحزب مستقبل وطن، وجرى خلاله تسليم مجموعة من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية للفتيات لإعانتهن على بدء حياة زوجية كريمة، في خطوة تؤكد أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني في دعم الأسر الأكثر احتياجاً.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم المبادرات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة لفتياتنا اللاتي يمثلن شريحة هامة في المجتمع.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي كجزء من التزام الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وهي انعكاس حقيقي لقيم التكاتف والتضامن التي نعمل على نشرها.

وأضاف أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في المساهمة ودعم مثل هذه الفعاليات، التي تعد مثالاً عملياً لتعاون الجهات المختلفة من أجل تحقيق أهداف التنمية المجتمعية.

وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة هو أحد المرتكزات الأساسية التي تعمل الحكومة عليها، من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري.

وأكد أن الجهود التي تُبذل من مختلف السلطات و المؤسسات تأتي وفق رؤية الدولة ومتصقة مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع المواطن وحقه في العيش الكريم في صدارة أولوياتها، هذا التكامل ليس فقط هدفاً بحد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة التي يستحقها المواطن المصري، والتي تعكس إيماننا الراسخ بأن التعاون والعمل المشترك هما السبيل لبناء مستقبل أفضل للجميع.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة موسعة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات، بما يعكس توجه الدولة المصرية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.