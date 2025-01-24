وفاة اللاعب "أدهم بوبو" إثر سقوطه في الملعب.. تشييع الجنازة وسط حضور غفير بالإسكندرية

شيّعت ظهر اليوم الجمعة، جنازة اللاعب الشاب أدهم محمد حمودة، الشهير بـ"أدهم بوبو"، لاعب فريق كرة القدم بمركز شباب النصر بالإسكندرية، الذي وافته المنية مساء أمس إثر سقوطه المفاجئ في أرض الملعب خلال مشاركته في تدريبات فريقه.

انطلقت الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد أنجي هانم بمنطقة محرم بك، بمشاركة العشرات من أصدقاء اللاعب وأفراد أسرته وزملائه بالفريق، ووُري جثمانه الثرى في مدافن المنارة بمنطقة باب شرقي وسط الإسكندرية، وسط حالة من الحزن والأسى.

وقال مصدر داخل مركز شباب النصر أن اللاعب "أدهم بوبو"، مواليد 2007، كان يشارك في تمرين مشترك بين فريقه وفريق مركز شباب أمبروزو في إطار التحضيرات لمباراة رسمية ضمن دوري القسم الرابع لأندية ومراكز شباب الإسكندرية.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب تعرض لأزمة قلبية مفاجئة بعد مرور نحو 15 دقيقة من بدء التمرين، وسقط على أرض الملعب دون أي التحام مع زملائه.

وأفاد أن زملاء اللاعب اعتقدوا في البداية أنه ابتلع لسانه، لكن تبين لاحقًا أنه تعرض لأزمة صحية حادة.

جرى استدعاء سيارة إسعاف التي وصلت خلال دقائق، وتم تقديم الإسعافات الأولية للاعب في أرض الملعب، ثم نُقل سريعًا إلى المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية لتلقي الرعاية الطبية، لكن محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل، وأعلن الأطباء وفاته مساء الخميس.

من جانبها، شكّلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات الحادثة.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في تصريح صحفي أن اللجنة تعمل على التحقيق في الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما قدمت التعازي لأسرة اللاعب وإدارة مركز شباب النصر.

ونعت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية اللاعب الراحل، مؤكدة تضامنها مع أسرته وأصدقائه في هذا المصاب الأليم، وأشارت إلى استمرار متابعة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادثة.

أثارت وفاة اللاعب الشاب "أدهم بوبو" حالة من الحزن في الوسط الرياضي، حيث توافد أصدقاؤه وزملاؤه لتقديم واجب العزاء ومواساة أسرته. وتعد هذه الحادثة المؤلمة تذكيرًا بأهمية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع اللاعبين لضمان سلامتهم أثناء ممارسة الرياضة.