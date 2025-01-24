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الجمعة 24 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رانيا يحيى: دور أكاديمية الفنون بروما تصدير الثقافة والهوية المصرية

رانيا يحيى
رانيا يحيى
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قالت الدكتورة رانيا يحيى مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، أن دور الأكاديمية العمل على الروابط المشتركة بين مصر ودول أوروبا من خلال التبادل الفني والثقافي، عن طريق تقديم الفعاليات والأنشطة والندوات التعريفية والثقافية والفنية.

وتابعت الدكتورة رانيا يحيى في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن الأكاديمية واحده من ضمن ١٦ أكاديمية على مستوى العالم لتبادل الثقافات والفنون بين الشعوب، وهو ما يمثل أهمية دورها بشكل كبير.

واختتمت : “نسعى من خلال الأكاديمية الى تعزيز التعاون بين الشعوب الأوروبية، وتصدير الفن والثقافة والهوية المصرية والعربية لدول العالم، وهو ما يساهم في توحيد الشعوب بالفن، والعمل على نبذ الخلافات بينها”.

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