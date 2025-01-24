إقبال جماهيري كبير على جناح هيئة "النشر والأدب والترجمة" بمعرض القاهرة الدولي

شهد جناح هيئة "النشر والأدب والترجمة" في معرض القاهرة الدولي للكتاب ، في اليوم الأول للجمهور اليوم الجمعة ، إقبالا كبيرا من قبل جمهور المعرض في دورته الـ56 المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتوافد اليوم الزائرون للمعرض على جناح الهيئة ، والذي قدم العديد من الأنشطة الثقافية المختلفة حيث شهد الجناح ، إقبالًا كثيفًا من الجمهور من مختلف الفئات والأعمار؛ فيما حرص الجميع على تفقد أركان الجناح والاستفادة مما يقدمه من أنشطة وفعاليات.



وجذب جناح الهيئة الجمهور الشغوف بالقراءة وحب المطالعة وتعرفوا على أحدث وأقيم الإصدارات والمؤلفات و تجولوا بالجناح ، لمطالعة ومعاينة كل الإصدارات القيمة التي يتم استعراضها من خلال أرفف وأركان تم إعدادها وتجهيزها بعناية فائقة؛ بهدف التيسير على جمهور القراء، الأمر الذي انعكس على حالة من الرضاء أبداها الزوار.

وفي إطار اهتمام هيئة "النشر والأدب والترجمة" بإبراز التراث السعودي ، قدم القائمون على الجناح شرحا للزائرين من المصريين والعرب والأجانب لما يحتويه من إصدارات مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى الشاشات التفاعلية التي جذبت الجمهور لاسيما الشباب.



كما ضم الجناح دراسات وإصدارات عن الأدب والتراحم واللغة العربية في سياق جهود وزارة الثقافة بالانفتاح على الآخر وتعزيز ثقافة الحوار.

وحرصت الهيئة ، التي تقود مشاركة متميزة للمملكة العربية السعودية ، على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بهدف عرض الإنتاج الثقافي والفكري السعودي.

واستعرض جناح الهيئة ، عددًا من الإصدارات، من أجل تعريف الجمهور العربي ولاسيما بالثقافة السعودية ، بينما سيشهد جناح الهيئة ندوات وجلسات حوارية. تناقش الشأن الثقافي العام.

وتهدف المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ومصر وتعريف الجمهور بالإنتاج الفكري.

وأكدت هيئة "النشر والأدب والترجمة" حرصها على التواجد في المعارض الدولية للكتاب، باعتبارها منصات مهمة لعرض الإنتاج الفكري السعودي أمام جمهور واسع من القراء، بالإضافة إلى بناء شراكات ثقافية وتعزيز التعاون مع المختصين في مجالات الثقافة وصناعة النشر.

يذكر أن مشاركة المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 تتضمن 10 جهات حكومية، تقود المشاركة هيئة النشر والأدب والترجمة وبمشاركة كل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مجمع الملك سلمان للغة العربية، الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية مصر العربية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، مكتبة الملك فهد الوطنية، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، جامعة الأمير سطام، جامعة تبوك، جامعة حفر الباطن، وجمعية النشر