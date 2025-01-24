5 فوائد لـ"يوجا الضحك" ..تعرف عليها

"يوجا الضحك"، أحد أشكال التمارين المبتكرة التي تجمع بين الضحك وتمارين التنفس لتحسين الحالة النفسية والجسدية،

فى هذا التقرير نوضح المزيد عن هذه التقنية وفوائدها، وفقًا لما ذكره موقع pinkvilla.بمناسبة اليوم العالمي للضحك

ماهي يوجا الضحك؟



يوجا الضحك نوع خاص من اليوجا يمزج بين الضحك التلقائي وتمارين التنفس البسيطة، دون حاجة إلى وضعيات يوجا معقدة أو أسباب للضحك.

الهدف الأساسي هو استدعاء الضحك بطريقة اصطناعية تتحول تدريجيًا إلى ضحك طبيعي، مما يجلب العديد من الفوائد الصحية والنفسية.



فوائد ممارسة يوجا الضحك:



1.تخفيف التوتر:



الضحك بصوت عالٍ يحفز إطلاق هرمونات السعادة مثل الإندورفين ويقلل من مستويات هرمونات التوتر، مما يمنح شعورًا بالراحة والاسترخاء.



2.الشعور بالسعادة:



تمارين يوجا الضحك تعيد متعة الضحك البسيط وتحسن الحالة المزاجية بدون حاجة إلى أي سبب خارجي.



3.تقوية العلاقات الاجتماعية:



تساعد جلسات الضحك الجماعية على تعزيز الروابط بين الأفراد، سواء كانوا أصدقاء، زملاء عمل، أو حتى غرباء، من خلال تعزيز الثقة وروح المرح.



4.تعزيز جهاز المناعة:



الضحك يقلل من هرمونات التوتر ويزيد إنتاج الخلايا المناعية والأجسام المضادة، مما يساعد في تحسين قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.



5.علاج القلق:



تُستخدم يوجا الضحك كعلاج مكمل للقلق والاكتئاب، حيث تساعد على تقليل العبء النفسي عبر إطلاق المواد الكيميائية التي تعزز المزاج.



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