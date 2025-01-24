في يومه العالمي.. السيسي يؤكد على أهمية التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء المجتمعات المتقدمة.

وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، اليوم الجمعة، إن التعليم هو السبيل نحو مستقبل أفضل، ونعمل بكل جهد لتطوير مسار العملية التعليمية في كافة مراحلها، ومواكبة التطور المستمر، وأن يقوم المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بدوره، ليكون المظلة الشاملة لتطوير منظومة التعليم في مصر.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، - بمناسبة اليوم العالمي للتعليم- إلى أهمية أن تكون الاستراتيجيات التعليمية طويلة الأمد وثابتة، ترتكز على رؤية واضحة ومستدامة، بحيث لا تتأثر بتغير المسئولين أو الإدارات، وذلك لضمان الاستمرارية في تحقيق التقدم المنشود في قطاع التعليم.

وأضاف الرئيس السيسي، يجب وضع استراتيجيات تعليمية شاملة تعتمد على رؤية متكاملة بعد دراسة مقترحات مؤسسات الدولة المعنية بالتعليم، وذلك لضمان ارتباطها الإيجابي بسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.