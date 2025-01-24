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الجمعة 24 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اعتقالات وإصابات خلال اقتحام الاحتلال جنوبي نابلس ومخيم جنين

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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أصيب فلسطينيون بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلًا عن مصادر محلية قولها إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

وأضافت المصادر أن عددا من المستعمرين اقتحموا محيط جبل العرمة القريب من بيتا.

وتتعرض بلدة بيتا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، عقب إقامة البؤرة الاستعمارية "أفيتار" عنوة على أراضي المواطنين في قمة جبل صبيح.

وفي السادس من شهر سبتمبر الماضي، قتلت قوات الاحتلال المتضامنة الأميركية التركية عايشة-نور إيجي (26 عاما) خلال مشاركتها في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بيتا، لتنضم إلى 17 شهيدا ارتقوا في البلدة منذ إقامة بؤرة "أفيتار" في مايو 2021.

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