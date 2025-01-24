اتحاد الكرة يعلن أسباب استمرار إيقاف قيد المصري البورسعيدي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ، استمرار منع القيد للنادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بسبب عدم سداد النادي مستحقات الراحل إيهاب جلال ، والجهاز الفني السابق للمصري بقيادة التوأم حسام و ابراهيم حسن .

وقال الاتحاد في بيان رسمي، "مستحقات ايهاب جلال و حسام حسن و راء استمرار ايقاف قيد النادي المصري في يناير تقرر استمرار منع القيد للنادي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بسبب عدم سداد النادي مستحقات الراحل ايهاب جلال ، و الجهاز الفني السابق للمصري بقيادة التوأم حسام و ابراهيم حسن .