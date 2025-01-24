الولايات المتحدة ترحل مئات المهاجرين غير النظاميين

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية عن الجهاز الإعلامي لترامب، أنّ الولايات المتحدة رحلت مئات المهاجرين غير النظاميين ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أنّ الولايات المتحدة أوقفت 538 مهاجرا غير نظامي.

واتخذ ترامب موقفًا صارمًا تجاه الهجرة غير النظامية في ولايته الأولى، ووعد باستمرار هذه السياسات في ولايته الثانية، إذ وأطلق عدة سياسات تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد، بما في ذلك بناء الجدار على الحدود مع المكسيك وتوسيع إجراءات ترحيل المهاجرين.