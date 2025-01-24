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الجمعة 24 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستقبل وطن المنيا يقدم التهنئة للرئيس بمناسبة العيد الـ 73 للشرطة

الخبير التعليمي احمد
الخبير التعليمي احمد عبد الجواد
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قدم الخبير التعليمي أحمد عبد الجواد أمين مساعد حزب مستقبل وطن المنيا التحية  لأرواح شهداء  الشرطة المصرية الذين ضحوا أرواحهم من أجل مصر  كما وجه التحية  لأسر شهداء الشرطة  الذين نستلهم منهم الوفاء والإصرار 

وقدم عبد الجواد التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء مجدي سالم مدير امن المنيا  بمناسبة العيد الـ 73، للشرطة الموافق 25 يناير.كما هنأ عبد الجواد  ضباط وأمناء ومجندين وزارة الداخلية   

أضاف عبد الجواد  رجال الشرطة البواسل ضحوا بكل غال ونفيس لحماية مقدرات هذا الوطن وصيانة أمنه واستقراره والسهر علي راحة  أبناؤه ولم ولن يدخروا جهدا يوما ويضحون بكل غال ونفيس لحماية مقدرات الوطن 

وقال أمين مساعد حزب مستقبل وطن أن الشعب المصري يفخر ويعتز برجال شرطته الأوفياء الذين بذلوا دمائهم وأرواحهم في سبيل الحفاظ علي امن وآمان وطنهم وفي حربهم علي الإرهاب طيلة العقود الماضية 

 وأكد  عبد الجواد أن عيد الشرطة هو عيد الكرامة والتضحية بالنفس التي تجسدت في مشهد بطولي بمدينة الإسماعيلية ضد مقاومة الاحتلال الانجليزي وسقو ط الشهداء من رجال الشرطة والشعب ليصبح عيدا للشرطة ورمزا للتضحية والفداء .

 

واختتم  عبد الجواد تصريحاته أن الشرطة المصرية والقوات المسلحة لا يدخران جهدا لتأمين أرواح المواطنين مهما كلفهم ذلك مؤكدا أن جميع محاولات الوقيعة بين الشرطة والشعب  فشلت.

أسر شهداء الشرطة الشرطة المصرية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أمن المنيا شهداء الشرطة وزارة الداخلية الخبير التعلمي احمد عبد الجواد