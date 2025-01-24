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الجمعة 24 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه الدقهلية تنتهي من إصلاح كسر الخط الرئيسى فى المنصورة

اصلاج كسر خط المياة
اصلاج كسر خط المياة الرئيسي فى المنصورة
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أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه الشرب بشارع الجيش بمدينة المنصورة، وعودة حركة المرور إلى طبيعتها، معربا عن تقديره لشركة مياه الشرب وحي غرب المنصورة وإدارة المرور عن الجهود التي بذلوها ليعود خط المياه إلى طبيعته خلال وقت قصير .
كان محافظ الدقهلية قد وجه صباح اليوم فور علمه بوجود كسر بخط مياه الشرب بشارع الجيش بالمنصورة بسرعة الانتهاء من إصلاح العطل، وكلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع حي غرب المنصورة وإدارة المرور، بسرعة الانتهاء من إصلاحه وعودة المياه إليه.
وانتقلت على الفور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمعدات اللازمة إلى موقع كسر خط المياه بشارع الجيش، وبالتنسيق مع العميد دكتور حاتم طه مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية لضبط حركة المرور، وتم تنفيذ العمل المطلوب والانتهاء من إصلاح خط المياه، بحضور ناجي يحيى نائب رئيس حي غرب المنصورة الذي تابع أعمال الإصلاح بالتنسيق مع شركة المياه منذ حدوث كسر خط المياه .

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محافظ الدقهلية يوجه بسرعة إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بالمنصورة

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