"زد" يخطف ثلاث نقاط جديدة من الطيران في دوري الكرة النسائية

استطاع فريق الكرة النسائية بنادي زد بقيادة محمود خلف المدير الفني للفريق خطف ثلاث نقاط جديدة بعد فوزه على نظيره الطيران في المباراة التي جمعتهم اليوم الجمعة ، ضمن منافسات دوري كرة القدم النسائية.

حيث فاز فريق زد في مباراة قوية بهدف دون رد .

ويسعى نادي زد لحسم جميع مبارياته المتبقية في الدوري، لتحسين رصيد نقاطه في الدوري الجاري .

وشهد اليوم الجمعة، إقامة المباريات المؤجلة من دوري الكرة النسائية، من بينها مباراة الزمالك امام فريق بيراميدز ومسار امام فريق المقاولون العرب.

حيث تم تأجيل عدة مباريات من الدوري، بسبب إقامة مباريات منتخب الكرة النسائية لتحت 17 عاما، حيث تم إقامة المباراة الأولى للمنتخب المصري أمام الكاميرون يوم الأحد 12 يناير الماضي بالقاهرة، فيما تم إقامة المباراة الثانية يوم الخميس 18 يناير الماضي في الكاميرون.