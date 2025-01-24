جامعة بنها تشارك في الندوة التثقيفية الأولى لقوات الدفاع الشعبى بالقاهرة

شاركت جامعة بنها في الندوة التثقيفية المجمعة الأولى التي نظمتها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة القاهرة ، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى وبحضور الدكتورة جيهان عبدالهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء كليتى الزراعة بمشتهر والهندسة بشبرا.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى حرص الجامعة على المشاركة في الفعاليات القومية التي تهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعة ، مشيرا إلى أهمية الندوة في تعريف الشباب بحجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية والتي تدعو للفخر والاعتزاز.

جدير بالذكر أن الندوة شارك فيها عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة ( القاهرة ، عين شمس ، بنها ، حلوان ، الأزهر، المنوفية ، الفيوم ، بني سويف، زويل للعلوم والتكنولوجيا ، مصر للعلوم والتكنولوجيا).