اشتعال شرق الكونغو الديمقراطية.. الأمم المتحدة تطالب "إم23" بوقف التقدم إلى جوما.. فرار عشرات الآلاف من السكان.. ورواندا متورطة في دعم المتمردين

أعرب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء تقدم جماعة المتمردين إم23 نحو مدينة جوما أكبر مدينة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في تمرد متجدد أدى إلى نزوح أكثر من 178 ألف شخص في الأسبوعين الماضيين.

وفي بيان، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن تقدم إم23 كان له ثمن مدمر على السكان المدنيين وزاد من خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا.

ودعا الأمين العام إم23 إلى وقف هجومها على الفور، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

كانت إم23 تتقدم بسرعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في الأسابيع القليلة الماضية، وتحيط بمدينة جوما بينما تقاتل الجيش الكونغولي وتحاول الاستيلاء على المدينة، عاصمة إقليم شمال كيفو.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استولى المتمردون على بلدات مينوفا وكاتالي وماسيسي.

وفي يوم الثلاثاء، سيطروا على بلدة مينوفا، وهي مركز تجاري حيوي لجوما على بعد حوالي 30 ميلًا من المدينة وبعد يومين، استولوا على بلدة ساكي، على بعد حوالي 15 ميلًا من جوما.

تسبب التقدم في حالة من الذعر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث سُمع دوي انفجارات القنابل في ضواحي جوما وتم نقل مئات المدنيين الجرحى إلى المستشفى الرئيسي من منطقة القتال يوم الخميس.

ووصل آلاف النازحين إلى ضواحي جوما أثناء فرارهم من تقدم المتمردين.

انقضت طائرات الهليكوبتر الكونغولية المسلحة على ارتفاع منخفض فوق السهول لإطلاق وابل من الصواريخ، وتوجهت القوات إلى خط المواجهة لوقف المتمردين.

مرت شاحنات محملة بالجنود والمدافع، تليها دبابة سوفييتية قديمة متعثرة.

فر العديد من سكان ساكي من تقدم حركة إم23.

وفر الآلاف من الناس من القتال بالقوارب يوم الأربعاء، وشقوا طريقهم شمالًا عبر بحيرة كيفو وخرجوا من قوارب خشبية مكتظة في جوما، وبعضهم يحمل حزمًا من أمتعتهم على رؤوسهم.

قالت نيما ماتوندو إنها فرت من ساكي أثناء الليل، عندما بدأت الانفجارات الأولى.

وروت كيف رأت الناس من حولها ممزقين إلى أشلاء ومقتولين. وقالت ماتوندو: "لقد هربنا، ولكن للأسف لم يتمكن آخرون من ذلك".

كانت مريم ناسيبو، التي فرت من ساكي مع أطفالها الثلاثة، تبكي - فقد أحد أطفالها ساقه، بعد أن قصفته المدفعية.

وقالت: "بينما واصلت الفرار، سقطت قنبلة أخرى أمامي، وأصابت طفلي".

فرار السكان من جوما

لقد خلق القتال المستمر منذ عقود بين الجيوش الإقليمية والمتمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث قُتل حوالي 6 ملايين شخص منذ عام 1998 ونزح أكثر من 7 ملايين داخليًا.

وقال دلفين نتانيوما، الباحث الزائر في دراسات السلام والصراع في جامعة ليدز، إن القتال حول جوما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني. وأضاف: "السكان المحليون عالقون في تبادل إطلاق النار لا يوجد مكان آمن للفرار".

إن حركة إم 23، التي تتألف من التوتسي الذين تركوا الجيش الكونغولي منذ أكثر من عشر سنوات، هي واحدة من أكثر من مائة جماعة مسلحة تقاتل ضد القوات الكونغولية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن.

ويبلغ عدد مقاتلي الجماعة أكثر من 8000 مقاتل، وفقًا للأمم المتحدة.

وتسيطر الجماعة على منطقة روبايا، وهي منطقة تعدين الكولتان الرئيسية التي تدر عليها 800 ألف دولار أمريكي (644800 جنيه إسترليني) شهريًا كضرائب لإنتاج وتجارة المعدن، وفقًا للأمم المتحدة.

وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة والأمم المتحدة رواندا المجاورة بدعم حركة إم 23.

وكانت حكومة رواندا قد نفت ذلك لفترة طويلة، لكنها قالت العام الماضي إنها تحتفظ بقوات وأنظمة صواريخ في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لحماية أمنها، مشيرة إلى حشد القوات الكونغولية بالقرب من الحدود.

وفي يوليو، قال خبراء الأمم المتحدة في تقرير إن ما بين 3000 إلى 4000 من قوات الحكومة الرواندية تعمل مع حركة إم 23 في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال الخبراء إن "السيطرة الفعلية للقوات الرواندية وتوجيهها لعمليات حركة إم23 تجعل رواندا مسؤولة عن تصرفات حركة إم23".

استولت حركة إم23 على جوما لمدة 10 أيام في عام 2012 لكنها انسحبت بعد أن أوقف المانحون الدوليون المساعدات لرواندا بسبب دعمها للجماعة المتمردة.

دعا جوتيريش الأطراف المشاركة في الصراع إلى احترام سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها و"وضع حد لجميع أشكال الدعم للجماعات المسلحة، سواء الكونغولية أو الأجنبية".