الزمالك يحسم المباراة بثلاثية أمام بيراميدز في دوري الكرة النسائية



فاز فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك على نظيره بيراميدز في المباراة التي جمعتهم اليوم الجمعة على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات دوري كرة القدم النسائية.

حيث فاز فريق الزمالك في مباراة قوية بثلاثة اهداف مقابل هدف ، احرز الأهداف كلا من أليس في الدقيقة الاول للمباراة ، و اية ابراهيم وسليمزي .

ويسعى نادي الزمالك لحسم جميع مبارياته المتبقية في الدوري، لتحسين رصيد نقاطه في الدوري الجاري وضمان تواجده ضمن المربع الذهي لترتيب دوري البطولة.

وشهد اليوم الجمعة، إقامة المباريات المؤجلة من دوري الكرة النسائية، حيث تم تأجيل عدة مباريات من الدوري، بسبب إقامة مباريات منتخب الكرة النسائية لتحت 17 عاما، حيث تم إقامة المباراة الأولى للمنتخب المصري أمام الكاميرون يوم الأحد 12 يناير الماضي بالقاهرة، فيما تم إقامة المباراة الثانية يوم الخميس 18 يناير الماضي في الكاميرون.