ads
الجمعة 24 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يحسم المباراة بثلاثية أمام بيراميدز في دوري الكرة النسائية

لاعبات الزمالك
لاعبات الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


فاز فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك  على نظيره بيراميدز  في المباراة التي جمعتهم اليوم الجمعة على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات دوري كرة القدم النسائية.

حيث فاز فريق الزمالك في مباراة قوية  بثلاثة اهداف مقابل هدف ، احرز الأهداف كلا من أليس في الدقيقة الاول للمباراة ، و اية ابراهيم وسليمزي .

ويسعى نادي الزمالك لحسم جميع مبارياته المتبقية في الدوري، لتحسين رصيد نقاطه في الدوري الجاري وضمان تواجده ضمن المربع الذهي لترتيب دوري البطولة.

وشهد  اليوم الجمعة، إقامة المباريات المؤجلة من دوري الكرة النسائية، حيث تم تأجيل عدة مباريات من الدوري، بسبب إقامة مباريات منتخب الكرة النسائية لتحت 17 عاما، حيث تم إقامة المباراة الأولى للمنتخب المصري أمام الكاميرون يوم الأحد 12 يناير الماضي بالقاهرة، فيما تم إقامة المباراة الثانية يوم الخميس 18 يناير الماضي في الكاميرون.

الزمالك دوري كرة القدم النسائية الكرة النسائية فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك