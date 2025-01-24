مسار يواصل تصدره لدوري الكرة النسائية بعد فوزه بـ10 أهداف على المقاولون

فاز فريق الكرة النسائية بنادي مسار على نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعتهم اليوم الجمعة على ملعب رأيت تو دريم ، ضمن منافسات دوري كرة القدم النسائية.

ونجح فريق مسار فى الفوز بعشرة أهداف دون رد ، ليستمر تصدره لترتيب دوري الكرة النسائية ، وكان قد دخل المباراة في قمة ترتيب دوري الكرة النسائية بمجموع 39 نقطة جمعها من خلال خوضه لـ 13 مباراة، فاز فيها جميعا دون خسارة.

ليصبح الان نقاطه ٤٢ نقطة ، ويحتل بعده المركز الثاني فريق النادي الأهلي، بفارق 36 نقطة جمعها من خلال 13 مباراة، فاز في 12 منها وخسر مباراة.

وشهد اليوم الجمعة، إقامة مباريات مؤجلة من دوري الكرة النسائية، حيث تم تأجيل عدة مباريات ، بسبب إقامة مباريات منتخب الكرة النسائية تحت 17 عاما، حيث تم إقامة المباراة الأولى للمنتخب المصري أمام الكاميرون يوم الأحد 12 يناير بالقاهرة، فيما تم إقامة المباراة الثانية يوم الخميس 18 يناير في الكاميرون