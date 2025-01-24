حماس تكشف أسماء الرهائن المجندات المقرر الإفراج عنهم غداً السبت

الجمعة 24/يناير/2025 - 05:21 م

أعلنت حركة حماس اليوم الجمعة، عن أسماء دفعة من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، والذين سيتم الإفراج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحركة أنه في إطار صفقة تبادل الأسرى، قررت كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، الإفراج يوم غد السبت عن عدد من المجندات الإسرائيليات.

أسماء المجندات المفرج عنهم

وكشف المتحدث عن أسماء المجندات المقرر الإفراج عنهم، وهم: ( كارينا أرئيف - ودانييل جلبوع - ونعمة ليفي - وليري إلباج ).

ويأتي هذا الإعلان في سياق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، والذي يهدف إلى تخفيف حدة الصراع وتوفير الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.