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الجمعة 24 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين: حرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لولا "سرقة" فوز ترامب في 2020

بوتين
بوتين
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الحرب في أوكرانيا ما كانت لتحدث لولا "سرقة" الفوز من الرئيس الأميريكي دونالد ترامب في انتخابات عام 2020، وذلك وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام روسية.

وأكد بوتين أنه يتفق مع ترامب في الرأي بأن حرب أوكرانيا كان يمكن تجنبها، مشيرًا إلى أن روسيا منفتحة على العمل مع ترامب. وأضاف بوتين أنه تربطه علاقات عمل جيدة مع ترامب، مؤكدًا أنه لم يرفض أبدًا التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا، وتزامنًا مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة في الولايات المتحدة، مما يثير التساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين.

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