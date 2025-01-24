إرادة جيل: الشرطة انفردت عن إقرانها في دول العالم بمواجهة الاحتلال الإنجليزي والإرهاب

وجه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل تحية والاحترام والتقدير لوزارة الداخلية، وزيرا وقيادات وضباط على مجهوداتهم العظيمة فى حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار فى ربوع الوطن بمناسبة عيد الشرطة المصرية، مشدداً على أن وطنية رجال الشرطة ظهرت واضحة فى وقفتهم مع قواتنا المسلحة لايقاف مخطط الفوضى الخلاقة وإزاحة حكم ممثلها فى الاتحادية مشيرا إلى أنها حمت الجبهة الداخلية وانتصرت لثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 و ذلك بتنسيقها الكامل مع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسى الذى واجه قوى البغي والعدوان الغربى باسم الشعب.

وأضاف “الشهابي”، أن مواجهة أبطال الشرطة لجيش الاحتلال الانجليزى فى الإسماعيلية فى 25 يناير 1952 كانت أعظم إرهاصات ثورة 23 يوليو 1952 التي استطاعت إنهاء حكم الملكية واعلان الجمهورية المصرية، مشيراً إلى أنه لأول مرة فى التاريخ أفراد من الشرطة المدنية بسلاحهم الخفيف يواجهون جيش الاحتلال بدباباته ومدرعاته وأسلحته الثقيلة.

أردف «رئيس حزب الجيل»أن مصر كلها تابعت معركة الشرطة فى الإسماعيلية بفخر واعجاب شديدين وفهمها المحتل الإنجليزي بأنه عليه أن يحمل عصاه ويرحل وهو ما تحقق فى عام 1956 .

مؤكداً أن الشرطة المصرية سجلت بتضحياتها 'قديما وحديثا" صفحة من أروع صفحات الوطن وأنها انفردت عن اقرانها فى دول العالم بمواجهة الإرهاب المسلح وقدمت تضحيات جليلة من أرواح استشهدت ودماء ذكية روت ثرى الوطن جعلت شرطتنا الباسلة فى قلب كل مصرى، منوهاً بأن دور الشرطة فى معركة البناء والتنمية لا يقل عن دورها فى مواجهة الإرهاب مثمنا دورها الاجتماعى من خلال معارضها فى كافة أنحاء البلاد التى تقاوم جشع التجار وتقدم السلع الأساسية والحياتية بأسعار مخفضة وفى متناول شعبنا العظيم.



ولفت إلى وقفة مصر القوية ضد المخطط الصهيونى لتصفية القضية الفلسطينية والتي كان لها الفضل الأول فى اجهاض هذا المخطط، مضيفا أن التاريخ لن ينسى دور مصر وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كشف اهداف حرب الإبادة الوحشية الاسرائيلية على قطاع غزة ، ولن ينسى إسهام الشعب المصرى عبر منظمات مجتمعه المدنى فى إغاثة أهلنا فى غزة وأن مساعداته وصلت إلى أكثر من 80% من حجم المساعدات التى دخلت القطاع

مضيفا أن المقترحات المصرية كانت هى أساس التفاوض بين حماس وإسرائيل وأنها التى ساهمت فى الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن الشعب المصري وجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على موقفه العروبى القومى والذى كان نقطة الضوء شديد الإبهار فى الموقف الرسمى العربى مؤكدا أن رؤيته التى أعلنها بعد السابع من أكتوبر 2023 هى التى انتصرت فى النهاية وحافظت على القضية الفلسطينية وفرضت وجهة نظرها بحل الدولتين على الساحة الدولية.