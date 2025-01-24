حمدي فتحي أساسيًا مع الوكرة ضد العربي في الدوري القطري

أعلن السويدي بويا أسباجي، المدير الفني لفريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة العربي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري القطري.

يستضيف فريق الوكرة بقيادة حمدي فتحي، اليوم الجمعة، نظيره العربي على ملعب استاد الجنوب، في لقاء ينطلق في السادسة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد حمدي فتحي أساسيًا في تشكيل الوكرة أمام العربي، ليستمر في حجز مكانه في وسط ملعب النواخذة.

شارك حمدي فتحي في 12 مباراة مع الوكرة في الدوري القطري، صنع خلالها هدفًا ولم يسجل أي أهداف حتى الآن.

انتقل حمدي فتحي إلى الوكرة، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ويقدم مستويات جيدة مع فريقه القطري.

يحتل الوكرة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 14 نقطة، بينما يأتي العربي في المرتبة العاشرة وفي رصيده 13 نقطة.

تشكيل الوكرة ضد العربي