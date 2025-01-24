قيادات الأمانة المركزية بـ"مستقبل وطن" تزور محافظة الشرقية.. وتهدي مستشفى منيا القمح المركزي بوحدة عناية مركزة

استمراراً لدور الحزب الخدمي والمجتمعي، وضمن سلسلة الجولات التنظيمية التي يعتزم الحزب القيام بها بمختلف المحافظات لتقديم مبادرات خدمية وتنموية، نظمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اليوم الجمعة، زياراته التاسعة الميدانية لمحافظة الشرقية.

وبدأت أولي محطات الزيارة، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، بالإضافة إلى أمناء عدد من الأمانات النوعية وأعضاء الأمانة المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وكان في استقبال قيادات الأمانة المركزية، النائب محمد سليم، أمين الحزب بمحافظة الشرقية، ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة.

وبدأت أولي محطات الزيارة، في مستشفي منيا القمح المركزي، وقامت قيادات الأمانة المركزية، بافتتاح جناح العناية المركزة كاملة، ويحتوى على 25 سرير عناية مركزة بكافة مستلزماته، و30 وحدة حضانة أطفال، و8 أسرة إذابة جلطات، فضلا عن ملحقات أخري، وذلك في إطار الخدمة الصحية بالمحافظة.

يأتي هذا بعد أن نظمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، ثمان زيارات لمحافظات جنوب سيناء والمنوفية والبحيرة وبني سويف والمنيا، والفيوم والغربية، ودمياط، خلال الفترة الماضية، لتقديم الدعم النقدي والعيني للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا من خلال مبادرات وفاعليات خدمية متنوعة، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.