الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم جنين لليوم الرابع على التوالي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عدوانها العسكري على مخيم جنين (شمالي الضفة الغربية) لليوم الرابع على التوالي، بعد أن فرضت عليه حصارا شاملا، وسط اشتباكات متقطعة مع مقاومين.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال فرضت حظر التجوال في المخيم من ساعات المساء وحتى الصباح، كما أغلقت كل المنافذ المؤدية إليه، وفقا لوكالة “قدس برس”.

وأضافت المصادر أن القوات المهاجمة ما تزال تحاصر المراكز الطبية والمستشفيات في المخيم.

وصباح اليوم، حلقت طائرات مسيرة إسرائيلية بكثافة في سماء المخيم، بحسب مصادر فلسطينية.

وفرض الاحتلال حظر التجوال على الفلسطينيين داخل المخيم بعد أن أجبر مئات العائلات في على ترك منازلها تحت تهديد السلاح وبالقوة، وفتح ممرا واحدا يضطر فيه المواطنون إلى المرور عبر كاميرات لفحص بصمات العين والوجه، حتى وصولهم إلى دوار العودة غرب المخيم، وسط تهديدات بهدم وتجريف عدد من المنازل.

وقطعت قوات الاحتلال الكهرباء عن مخيم جنين وأجزاء واسعة في محيطه، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفيي جنين الحكومي وابن سينا، كما منعت طواقم شركة الكهرباء من العمل على إصلاح الشبكة.