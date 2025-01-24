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الجمعة 24 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أعمال تنفيذ مشروع محطة تحيا مصر 2 على رصيف 100 بميناء الدخيلة.. صور

محطة تحيا مصر
محطة تحيا مصر
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نشرت وزارة النقل اليوم الجمعة علي صفحتها علي مواقع التواصل الإجتماعي صور لمشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة والذي  بلغت نسبة تنفيذ إنشاء الأرصفة  99.5% .

حيث يتم  إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع اكبر خط ملاحي في العالم علي رصيف  بطول 1200م،(من إجمالي طول  رصيف 100 البالغ  1680م)  وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا سيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح  ميناء الدخيلة من اهم الموانئ في حوض المتوسط لذلك النوع من   التجارة الدولية و يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما سيخدم  الرصيف  السفن العملاقة بطول 400 متر وحتى ٢٤ ألف حاوية.

 وقد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون  -MSC  وذلك في اطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وزارة النقل مواقع التواصل ميناء الدخيلة محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض