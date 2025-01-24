متحدثة يونيسف فى غزة: 95% من مدارس القطاع دمرت بسبب الحرب الإسرائيلية

قالت روزاليا بولين، المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في غزة، إنه يجب تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتقديم الخدمات التعليمية اللازمة للأطفال، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها.

وأضافت، بولين "الأطفال (في غزة) حُرِموا من التعليم وخرجوا من المدارس، وهناك قلق كبير بشأن مستقبلهم".

تابعت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في غزة: "الأطفال لم ينسوا تداعيات الحرب الإسرائيلية، ويجب إعادة فتح المدارس بشكل عاجل"، فيما أشارت إلى أن 95% من مدارس القطاع دُمِّرت بسبب الحرب.

وبشأن الوضع الصحي قالت بولين:"نعمل على إعادة تأهيل المستشفيات في غزة".