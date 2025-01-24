محافظ كفرالشيخ: افتتاح 4 مساجد بمراكز المحافظة

أعلن، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح مسجد داود الفقي بقرية الفقهاء بمركز بسيدي سالم، ومسجد خضر الجداوي بقرية النمر الشرقية بمركز سيدي سالم، ومسجد الرحمة بقرية العباسية بمركز الرياض، ومسجد الجزار الشرقي بعزبة الجزار بمركز بيلا، وذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، والشيخ عبدالوهاب صالح، مدير إدارة بيلا، والشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة سيدي سالم غرب، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، ورواد هذه المساجد.

يأتى ذلك امتدادًا لسلسلة من الافتتاحات التي تواكب الجمهورية الجديدة، تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الايماني لدى المواطنين، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وكان خطيبًا للجمعة اليوم بمسجد الرحمة بالرياض الدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، حول موضوع نعمة الأمن واستلهام الدروس من الإسراء والمعراج، وذكر أن الهدف من هذه الخطبة هو توعية الجمهور بأهمية الأمن في حياة الناس، واستلهام الدروس من الإسراء والمعراج.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أن جميع المساجد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

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