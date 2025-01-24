العثور على جثة زوج وزوجته داخل مسكنهما فى الدقهلية والتحريات :"تسرب غاز"

عثر عدد من الأهالي بقرية امنيل مركز طلخا بمحافظة الدقهلية على جثة زوج وزجته مسجيان على سرير نومهما، وبإجراء التحريات وتوقيع الكشف الطبي تبين حدوث تسرب غاز ادي الى وفاتهما وجرى نقلهما الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طلخا تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مامور مركز شرطة طلخا، من بعض الأهالي بوفاة شخصان داخل الشقة سكنهما بقرية المنيل "دائرة المركز".

انتقل الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق الأول بمنزل مكون من ارضي وطابقين ووجود جثماني كلا من:"محمد صديق حامد، 80 عاما، بالمعاش، وزوجته زينات سليم عبدالله، 68 عاما، ربة منزل"، ويقيمان بذات العنوان.

تبين من الفحص ان الجثتان مسجيتان على ظهرهما بسرير حجرة النوم ويرتديان ملابسهما كاملة ولا توجد ثمة إصابات ظاهرة ووجود المتعلقات الشخصية عبارة عن "2 هاتف محمول، ومبلغ مالي"،وسلامة جميع النوافذ والأبواب.

بسؤال "نجل شقيق المتوفى الأول"، قرر بوجود اتصال هاتفي من نجل المتوفيان والمتواجد حاليا بدولة اليونان وطلب منه التوجه اليهما للاطمئنان عليهما،وحال دلوفه الى الشقة اشتم رائحة غاز،فقام بغلق اسطوانة الغاز،وفوجئ بوفاتهما ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على المتوفيان اثبت تقرير مفتش الصحة ان سبب الوفاة توقف بعضلة القلب والرئة وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تعرضهما للإختناق بغاز أول اكسيد الكربون ولاتوجد شبهة جنائية.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات