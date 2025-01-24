 "مستقبل وطن" المنيا ينظم قافلة طبية مجانية للعيون بني مزار

قامت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا وأمانة مركز بني مزار بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالمنيا بتنظيم قافلة طبية مجانية للعيون بمدينة بني مزار تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين ،

تمكنت القافلة من الكشف علي "٩٥٠ " حالة في أمراض الرمد ، وتم تقديم العلاج لهم بالمجان ، كما تم إجراء عدد (١٠٠ ) عملية مياه بيضاء بالمجان.وعمل ( ٢٥٠) نظارة طبية بالمجان.

أقيمت القافلة بمستشفي رمد بني مزار ، تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين الحزب بالمحافظة ، وحضوروليد عبد القوي أمين تنظيم المحافظة ود.محمد عبدالحكيم وكيل وزارة الصحة والسكان بالمنيا ، و مهندس حسام عبدالوهاب عبد الرازق وطاهر فتح الباب أمين مساعد المحافظة ، ود.مروة اسماعيل أمينة المتابعة و د.محمود عمر أمين الصحة والسكان بأمانة بني مزار ود. احمد منصور مدير الإدارة الصحية ببني مزار ، وبعض أعضاء هيئة مكتب أمانة بني مزار ، وهيئة مكتب أمانة الصحة بالمحافظة

لاقت القافلة إقبال كبير من قبل الأهالي الذين قدموا الشكر للقيادة السياسية كما أشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل .

تأتي هذه القوافل ضمن خطة الحزب وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن ، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة ، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية الخدمية ، في مختلف المجالات خاصة في مجال الرعاية الصحية، لتلبية احتياجات المواطنين ، و التخفيف عنهم والتواجد الدائم بينهم.

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